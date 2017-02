Mishandelde vrouw krijgt slaapplek dankzij Twitteroproep

Dat meldt het AD zaterdag. Volgens de krant betrad de vrouw - die de Franse taal spreekt - vrijdag een politiebureau in Amsterdam, waar zij aangifte deed voor mishandeling door haar vriend en om hulp vroeg.



Aangifte kon worden gedaan. Opvang werd haar echter om bureaucratische redenen ontzegd. In Amsterdam bestaat er opvang voor vrouwen die zich binnen zes uur na het geweldsincident melden. Na die zes uur, hebben zij geen recht op opvang.



Lotgenoten

'Belachelijk,' zegt een vrijwilliger van 'Zij is hier' tegen de krant. Zij is Hier is een groep bestaande vrouwen die zelf slachtoffer is geworden van huiselijk geweld en nu bijstand geven aan lotgenoten.



Op Twitter plaatste de groep een oproep. 'We zitten nu met een dame die situatie van huiselijk geweld is ontvlucht, maar haar wordt door Politie en GGDAmsterdam opvang geweigerd.' en 'Ze zit nu met 2 kinderen en wat spullen op een politiebureau en wordt zo weggestuurd, maar kan nergens heen. Kan iemand hier haar helpen?'



Op de tweets volgden vele behulpzame reacties. Uiteindelijk bood een twitteraar de vrouw een bed aan. De actiegroep vertelt het AD dat ze alsnog hopen dat de gemeente met een passende oplossing komt.