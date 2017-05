Bosz: finale heeft aan glans verloren

Bosz: glans beetje van finale

Volgens Peter Bosz heeft de finale van de Europa League aan glans verloren door de bloedige aanslag van maandag na het concert van de Amerikaanse popster Ariana Grande in de Manchester Arena.



"Het had een groot voetbalfeest moeten worden, maar dit wordt nu wel overschaduwd door die verschrikkelijke gebeurtenis," zei hij dinsdag voor de laatste training van zijn ploeg voor de eindstrijd in Stockholm.



"Twee weken geleden was Ariana Grande nog in Amsterdam," zei Bosz. "Daar zijn spelersvrouwen met hun kinderen heen geweest. Het had hen dus ook kunnen gebeuren. Daar praten we nu ook over samen. Ik en mijn spelers willen allemaal medeleven tonen aan de nabestaanden van alle slachtoffers die helaas zijn gevallen. Woensdag is het een wedstrijd die wij en United willen winnen. We zullen ook niet minder uitbundig juichen. Maar het is vreselijk wat er is gebeurd.''