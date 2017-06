Ministerie wil uitleg over uitleveringsverzoek vader Insiya

Het antwoord op het rechtsverzoek van het Openbaar Ministerie door de Indiase autoriteiten is onduidelijk. "We zullen om opheldering vragen. Op zich is het al bijzonder dat ze een reactie hebben gegeven. Mocht India niet tot uitlevering overgaan, wat ernaar uitziet, dan wordt de zaak van Hemani bij verstek behandeld," aldus de officier van justitie.



De destijds 2-jarige Insiya werd in september 2016 in opdracht van haar vader met geweld ontvoerd uit de woning van haar oma in de Watergraafsmeer. Later bleek ze naar haar vader in het Indiase Mumbai te zijn gebracht.



Het OM verdenkt de vader ervan de opdracht te hebben gegeven zijn dochtertje te ontvoeren en deed een uitleveringsverzoek. Irak heeft nog geen reactie gegeven op het uitleveringsverzoek van een van de verdachten. Amerika zal wel een verdachte gaan uitleveren.



