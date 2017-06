Minima kunnen voortaan elk jaar een toeslag van 50 euro aanvragen

De gemeente houdt vast aan cadeaubonnen, omdat een financiële bijdrage veelal in handen van de schuldeisers valt

In het verleden verstrekte de rijksoverheid deze toeslag, maar het kabinet heeft de regeling naar de gemeenten overgeheveld.



Amsterdam besloot daarop de toeslag te verstrekken in de vorm van cadeaubonnen ter waarde van 30 euro en dan alleen aan mensen die hulp krijgen bij het terugdringen van hun schulden en hierbij een mijlpaal bereikten.



Niet haalbaar

Een Amsterdammer, chronisch ziek en al langdurig in de bijstand, stapte naar de rechter, omdat hij niet in schuldhulp zit en dus geen recht heeft op de VVV-bonnen. De rechter gaf hem gelijk, de Amsterdamse regeling deugt niet.



Toen het rijk deze toeslag nog verstrekte, kregen alleenstaande minima 238 euro en gezinnen met kinderen 542 euro. Volgens Vliegenthart is het financieel niet haalbaar zulke grote bedragen te verstrekken. Een deel van het geld is al besteed aan een collectieve zorgverzekering voor minima en, indien nodig, een bijdrage voor de aanschaf van een wasmachine of koelkast.



Minima in de schuldhulp kunnen nog altijd een VVV-bon aanvragen. De gemeente houdt vast aan cadeaubonnen, omdat een financiële bijdrage veelal in handen van de schuldeisers valt.



De gemeenteraad zal volgende week debatteren over de nieuwe toeslag.