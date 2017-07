Minder kleuterklassen door oververhitte woningmarkt

Ouders kunnen buiten de stadsgrenzen voor veel minder geld een veel groter huis kopen

Opvallend: de daling van het leerlingenaantal gaat samen met groei van de stad. Door de aanstaande bouw van duizenden huizen zou je juist een stijging verwachten, maar die laat op zich wachten.



Volgens Slot komt dit door de woningmarkt. Tijdens de crisis bleven gezinnen zitten, omdat ze hun huis niet konden verkopen. Maar als ze nu hun woning in Amsterdam verkopen, kunnen ze buiten de stadsgrenzen voor veel minder geld een veel groter huis kopen.



Daarnaast is het voor nieuwe gezinnen moeilijk om voet aan de grond te krijgen in de stad, doordat niet alleen de prijzen stijgen, maar ook de huren. Bovendien kopen investeerders huizen op om die te verhuren aan studenten en expats, de snelstgroeiende bevolkingsgroep in Amsterdam.



Londenachtige situaties

Expats komen, gezinnen gaan. In de crisistijd vertrokken jaarlijks 30.000 mensen uit de stad, grotendeels jonge gezinnen. In 2014 waren dit er al 35.000 en in 2016 42.000. "We krijgen steeds meer Londenachtige situaties," zegt Rigter, "Daar zijn de gezinnen allang weg."