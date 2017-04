Minder aanhoudingen rond Koningsdag dan vorig jaar

In totaal hielden de Amsterdamse agenten 176 mensen aan, voor allerlei uiteenlopende zaken. Twintig daarvan gingen om zakkenrollerij, die onder andere loktelefoons van de politie hadden ontvreemd. Vorig jaar moest de politie 10 mensen minder aanhouden.



Een woordvoerder zegt vooral gelukkig te zijn dat er dit jaar minder geweld tegen politieambtenaren is gebruikt.



Er moesten drie mensen worden aangehouden die een politiemedewerker licht verwondden. Tijdens Koningsnacht en -dag 2016 waren dat zes mensen. "We kijken met een dik tevreden gevoel terug op Koningsdag 2017," zegt de politiewoordvoerder.



Ook de woordvoerder van burgemeester Van der Laan is blij met hoe de dag is verlopen, en noemde deze Koningsdag "er een uit het boekje".



