Milieuactivisten willen fossiele haven platleggen

Wat de actie precies inhoudt en welk bedrijf het doelwit wordt, wordt zo laat mogelijk bekendgemaakt zodat de politie geen voorsprong heeft.



De activisten, die reeds een kamp hebben opgeslagen op de hoek van de Contactweg en de Zekeringstraat, raakten geïnspireerd toen vorig jaar met een soortgelijke actie de bruinkoolmijn in de Duitse plaats Welzow een dag stil kwam te liggen. Het grote succes inspireerde de demonstranten in Nederland hetzelfde te proberen.



Benzinehaven

Omdat Amsterdam de grootste benzinehaven ter wereld huisvest en de tweede grootste kolenhaven Europa is, was de keuze voor een locatie snel gemaakt.



"Onze regering doet alsof we een groen land zijn, maar als je kijkt naar de Amsterdamse haven, zijn we dat absoluut niet. De gemeente Amsterdam heeft daarin ook een stem," zegt woordvoerder Jasper (hij wil niet met zijn achternaam in Het Parool) van Code Rood, zoals de actiegroep zich heeft gedoopt.



