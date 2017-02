Michiel van Erp zoekt spoorloze travestiet Kitty

Voor zijn theatercollege op 23 februari in het De La Martheater wil Van Erp zijn favoriete personages uit zijn carrière als documentairemaker uitnodigen. Travestiet Kitty, de heteroseksuele travestiet die Van Erp 25 jaar geleden volgde in zijn programma Lang Leve wil hij er graag bij hebben. Maar zij blijkt onvindbaar.



"We zijn alle kroegen afgegaan waar ze vroeger vaak kwam, maar niemand lijkt haar meer te kennen," vertelt Van Erp. Overdag ging zij door het leven als Kees, een ras-Amsterdamse bouwvakker, maar in het weekend was zij als de potige Kitty niet te missen in de Amsterdamse travestietenscène. Vooral in de roze kroeg De Lellebel bij het Rembrandtplein was zij vaak.



Van Erp zegt voornamelijk benieuwd te zijn of Kees nog steeds ook als Kitty door het leven gaat, of misschien juist permanent Kitty is geworden. In de documentaire sprak Kitty de wens uit ooit overdag en 's avonds dezelfde persoon te kunnen zijn.



Voor de gouden tip looft hij twee gratis kaartjes voor zijn theatercollege uit. Er zijn nog kaarten beschikbaar.