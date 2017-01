Metroverkeer weer plat door storing

De storing is rond half 9 begonnen op lijn 51, maar omdat deze gebruik maakt van dezelfde sporen als de andere lijnen, zijn ook die stilgelegd. Vanwege de storing rijdt tram 5 ingekort. Tussen Zuid en Amstelveen worden pendelbussen ingezet.



Volgens een woordvoerder van het GVB is de oorzaak van de storing nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk hoe lang de metro's niet kunnen rijden.



Het GVB zegt 'alles op alles te zetten' om de problemen zo snel mogelijk te verhelpen. Het vervoersbedrijf raadt reizigers aan gebruik te maken van de trein, bus of tram.



Maandagmiddag lag het metroverkeer in Amsterdam ook al bijna twee uur lang stil vanwege een grote storing bij het verkeersleidingsysteem. Het is nog steeds niet duidelijk wat de exacte oorzaak van deze storing was.