Metro's langzaam weer op gang na storing

Inmiddels rijden de metro's geleidelijk weer volgens de dienstregeling. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen. Een seinwisselstoring bij Spaklerweg was de boosdoener.



Twee haperende servers van het verkeersleidingsysteem bleken woensdagochtend de oorzaak van de grootschalige storing bij het Amsterdamse metronetwerk. En afgelopen maandag reden de metro's niet tussen 14.00 en 17.00 uur als het gevolg van een reeks storingen in de stroomvoorziening van het metronetwerk.



Lopend onderzoek

Of de reeks storingen iets met elkaar te maken hebben, wil het GVB niet zeggen. Er loopt een onderzoek.



"Het was een dramatische OV-week in Amsterdam," zei Alexandra van Huffelen, algemeen directeur van het GVB eerder op de dag. "Dit is ontzettend vervelend voor onze reizigers en mag niet voorkomen. We willen exact weten hoe deze storingen zijn ontstaan, of er een verband is tussen de verschillende storingen zodat we deze ellende in de toekomst kunnen voorkomen."