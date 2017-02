Menselijke botresten gevonden in Oosterpark

Dat schrijft de burgemeester woensdag in een brief aan de gemeenteraad. De resten blijken afkomstig te zijn van de voormalige Oosterbegraafplaats die tussen 1866 en 1894 in het huidige Oosterpark gelegen lag.



Momenteel wordt het Metis Montessori Lyceum uitgebreid. De school krijgt onder meer een ondergrondse fietsenstalling. Bij het uitgraven van de grond stuitte de aannemer op botresten.



In 1956 zouden de restanten van de voormalige Oosterbegraafplaats geruimd zijn. Nu blijkt dat dit niet volledig is uitgevoerd. Direct na de ontdekking op 30 december 2016 is de zowel de inspecteur bouwtoezicht van de gemeente alsmede een archeoloog van Monumenten en Archeologie ingeschakeld.



De Nieuwe Ooster

Nadat werd geconstateerd dat de vondst menselijke resten betrof, zijn maatregelen getroffen. Het graven werd van 'grof' naar 'klein' teruggeschaald zodat de resten veiliggesteld konden worden.



De botresten worden binnenkort in De Nieuwe Ooster op een gezamenlijke plek herbegraven. Het komt vaker voor dat menselijke botresten in Amsterdam worden gevonden. Zo zijn bij de aanleg van woningen in het Funenpark in 2001 in Oost restanten van het St. Pieterskerkhof ontdekt.



Identiteit

In samenwerking met de Universiteit van Amsterdam is de gemeente een fysisch antropologisch onderzoek naar de botresten gestart. Omdat van de geborgen botresten de locatie binnen de oorspronkelijke begraafplaats niet bekend is, is het volgens de gemeente niet mogelijk om via de resten achter de identiteit van individuen te komen.



Dinsdag werd bekend dat bij werkzaamheden aan de kade van het Singel ter hoogte van het Kattengat overblijfselen van een Middeleeuwse stadsmuur zijn ontdekt.