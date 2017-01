Meldpunt voor loverboys geopend

Het meldpunt is bedoeld voor slachtoffers, ouders, omstanders en professionals en is 24 uur per dag bereikbaar via de telefoon en mail. Naast een luisterend oor, geeft het meldpunt ook advies, verwijst naar hulp en ondersteunt pogingen om meisjes en jongens terug te vinden die mogelijk in handen zijn gevallen van loverboys.



Watch Nederland is een programma dat Fier en het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel met Terre des Hommes startten om misbruik en uitbuiting van minderjarigen in Nederland tegen te gaan.



Capaciteit

Volgens het programma doet Nederland te weinig als het gaat om betaalde seks met minderjarigen gaat. 'Zowel de loverboys als de klanten komen er veel te gemakkelijk mee weg,' schrijft Watch Nederland in een persbericht.



'De politie en het openbaar ministerie geven aan dat ze onvoldoende capaciteit hebben om achter alle meldingen aan te gaan. Dat er daardoor zaken op de plank blijven liggen, vinden we onverteerbaar.' Watch Nederland wil dit doorbreken met de start van het meldpunt en het uitvoeren van eigen onderzoek.