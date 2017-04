Meivakantie: te weinig balies voor KLM-vluchten

Dus stonden de mensen die in vertrekhal 2 moesten zijn in drommen achter elkaar, zo ver het oog reikte, tot in hal 3. Een reiziger naar Belgrado, die op zakenreis was voor Bol.com snapte er niets van. "Pasen is voorbij. Waarom al die drukte?" Van de meivakantie had hij niet gehoord.



Ook achter de douane is het chaotisch: reizigers van wie het vliegtuig bijna vertrekt worden opgeroepen naar voren te komen zodat zij voor kunnen gaan.



Een woordvoerder van Schiphol zei vorige week, naar aanleiding van de Paasdrukte, toen het vliegveld voor de eerste keer dit jaar 200.000 reizigers verwerkte, dat vroeger de piek in juli en augustus lag, maar dat die zich heeft verschoven: "Eigenlijk zien we sinds vorig jaar dat er een aanhoudende periode van drukte is, van april tot en met oktober."



De drukte op Schiphol is al langer een punt van aandacht. De luchthaven opende recentelijk een tijdelijke noodvertrekhal, en onlangs trok het demissionaire kabinet 20 miljoen euro uit om de veiligheid op het almaar drukker wordende vliegveld te garanderen.