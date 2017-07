Meisje (5) verdronken in Sloterplas: we zijn meteen het water ingesprongen

Het Braziliaanse meisje Kalaine dat zondagmiddag in de Sloterplas is verdronken, was door haar moeder gemaand om niet in het water te gaan. Haar moeder vond het water te vies en te koud. Het meisje mocht wel in het zand spelen. Na ongeveer vijftien minuten kon de moeder haar dochtertje niet meer vinden. Samen met de vrienden met wie ze aan de picknicktafel zat, zocht ze het strand af.



"We waren aan het barbecueën en we zagen Kalaine ineens niet meer. We zijn met zijn negenen gaan zoeken langs het strand. We hebben daardoor veel tijd verloren," zegt Tatiana Pereira, een vriendin van de moeder.



Iemand op het strand dacht dat ze met een persoon met een hondje was meegelopen. Maar een jongetje uit de vriendengroep vertelde dat hij Kalaine in het water had gezien. "We zijn toen meteen het water ingesprongen, maar konden haar niet vinden."



Zwembandjes

Een Colombiaanse vrouw die met haar zoontje op het strand was, zag de moeder al zoekend heen en weer lopen. "Ik vroeg haar in het Spaans wat er aan de hand was. Ze vertelde dat ze haar kindje al vijftien minuten niet had gezien. Mijn gevoel zei meteen dat ze in het water lag. Ik heb direct 112 gebeld."



Binnen no-time stond het strand vol met politie, brandweer en ambulance, vertelt ze. Duikers vonden het meisje in het water en probeerden haar nog te reanimeren. Ze overleed later in het ziekenhuis.



De Colombiaanse moeder: "We waren juist zo blij met het strand. Ik kom er dagelijks. Het meisje had geen zwembandjes om. Helaas. En ik had nog wel een paar reservebandjes bij me..."



Rust zacht

Het was erg druk op het strand, zegt een stel dat samen met hun dochtertje was komen zwemmen. "Maar niemand heeft het zien gebeuren." Het strand loopt af bij de zwarte scheidslijn, zeggen Amaru Diez en zijn vrouw. "Een kind kan er nauwelijks staan."



Op het strand, vlakbij de plek waar het meisje verdronken is, heeft een man een tekst in het strand geschreven. Er staan twee brandende kaarsjes bij: "Rust zacht."