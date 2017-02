Meerderheid Amsterdamse docenten: integratie is mislukt

Het lost niets op om deze discussies uit de weg te gaan Jan-Mathijs Heinemeijer, directeur van Calandlyceum

De genoemde onderwerpen zijn seksuele voorlichting, politieke situatie in bepaalde landen, zoals Turkije en Rusland, het geloof, terrorisme en discriminatie. Ook de discussie over Zwarte Piet ligt gevoelig.



Ongeveer 58 procent van de Amsterdamse docenten heeft hiervan geen last.



Terughoudendheid

Jan-Mathijs Heinemeijer, directeur van Calandlyceum, herkent de toenemende segregatie, maar ook de terughoudendheid bij docenten voor gevoelige thema's. "Ik heb veel contacten met andere scholen en dan hoor ik dit."



Hij zegt uit te dragen dat op zijn school alles aan de orde komt. "Hier moet je mee dealen, dat is onze opdracht. Het lost niets op om deze discussies uit de weg te gaan."



Coenen zegt dat het belangrijk is dat docenten voortdurend in gesprek zijn met de leerlingen. "Ik begin elke les met een gesprek: wie heeft er nog iets te roddelen? Dan gaat het over eten, Trump, sexting. Als je altijd praat met leerlingen, is het niet moeilijk gevoelige onderwerpen te bespreken. Docenten moeten investeren in het contact met leerlingen."