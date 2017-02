Meerdere wapens gevonden bij minderjarige in Noord

Het betrof onder meer een kruisboog, valmes en een groot luchtdrukwapen. Aangezien het bezit ervan is verboden, heeft de politie de wapens in beslag genomen.



De jongen gaf aan een wapenverzamelaar te zijn. Justitie moet beslissen of hij wordt vervolgd. Ook heeft de politie met zijn ouders gesproken over de hobby van de jongen. Een woordvoerder kan niet zeggen hoe oud hij precies is, maar hij is ouder dan zestien.



Helikopter

De politie kwam naar het appartementencomplex op de IJdoornlaan, waar de jongen woont, na een melding dat er meerdere personen op het dak liepen. Een van hen zou een geweer bij zich hebben.



Toen de agenten ter plaatse kwamen, bijgestaan door een politiehelikopter, was er niemand meer op het dak. Onderzoek leidde naar de woning, waar bij een doorzoeking meerdere legale en illegale wapens werden aangetroffen.