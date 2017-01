Meer slachtoffers seksueel misbruik vragen hulp bij meldpunt GGD

De schaamte is vaak groot. Regelmatig denken slachtoffers dat het hun eigen schuld is Vera Schuller - Centrum Seksueel Geweld Amsterdam

Schaamte

"Slachtoffers van seksueel geweld zijn heel terughoudend bij het zoeken van hulp," zegt Vera Schuller, netwerkcoördinator van het CSG. "De schaamte is vaak groot. Regelmatig denken slachtoffers dat het hun eigen schuld is." Daardoor durven slachtoffers de stap naar de politie vaak niet te nemen, vertelt Schuller.



Maar nu deze stap kan worden overgeslagen, merken ze bij de instelling dat mensen die slachtoffer zijn geworden van een aanranding of verkrachting veel makkelijker en vaker direct contact opnemen om hulp te zoeken.



Tijdens het eerste gesprek wordt aan de slachtoffers voorlichting gegeven. "We vertellen ze over de medische risico's en kunnen ze doorverwijzen naar de soa-poli van de GGD. Ook praten we met hen over het doen van aangifte," aldus Schuller.



Concentratiestoornissen

Ook als geen aangifte wordt gedaan, kunnen de slachtoffers rekenen op nauw contact en intensieve psychologische begeleiding. "Slachtoffers van seksueel geweld hebben vaak last van dezelfde psychische klachten, denk aan concentratiestoornissen en stress. We vertellen ze wat ze kunnen verwachten en verwijzen ze - wanneer nodig - door naar een psycholoog," aldus Schuller.



Ook al is het totaal aantal meldingen gestegen, blijven jongens en mannen minder vaak hulp zoeken. Van alle slachtoffers die zich hebben gemeld voor hulp is maar 7 procent man. "Uit onderzoek blijkt dat het percentage mannelijke slachtoffers in wezen veel hoger ligt. Maar zij hebben nog meer dan vrouwen moeite zich als slachtoffer te zien en hulp te zoeken."



Het CSG kijkt naar manieren om deze groep beter te bereiken, onder andere met voorlichtingscampagnes. Schuller: "Hoe eerder een slachtoffer zich meldt, hoe kleiner de kans een posttraumatische stressstoornis (PTSS) op te lopen. Zoek hulp, want die is er."