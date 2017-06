Meer partijen in Nederland getroffen door cyberaanval

Dat is software die de gegevens op een computer blokkeert en vraagt om een betaling om die blokkade op te heffen.



Ook in Rusland en Oekraïne zijn bedrijven en overheden getroffen door ransomware, maar de beveiligingsonderzoekers van Fox-IT weten nog niet of daar sprake is van hetzelfde probleem.



Russische media meldden dat de ransomware Petya of Petya.A heet. Of die software vergelijkbaar is met Wannacry, een virus dat in mei wereldwijd veel schade veroorzaakte, weet Fox-IT ook nog niet. "We zijn de ransomware nog aan het analyseren,'' laat een woordvoerder weten.



Wannacry?

In Nederland werd onder andere Q-park getroffen door ransomware Wannacry, waardoor gebruikers van de parkeergarage de hele dag niet konden betalen.



Toen al was de inschatting dat een dergelijke aanval zo weer kon gebeuren. De gevolgen van een terroristische aanslag en het wegvallen van internet werden in de risicoanalyse van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland als dé grote veiligheidsrisico's genoemd.



Lees ook: Cyberaanval kan zo weer plaatsvinden