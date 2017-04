Meer dan 80 procent van leden motorbendes heeft strafblad

Blokland kan niet zeggen welke van de motorbendes de meeste criminele leden heeft

Leden van de omstreden motorclubs zijn veel vaker dan de anderen al met justitie gebotst voor ze 25 zijn, veelal vanwege geweld. Daaruit concludeert Blokland dat selectie aan de poort plaatsvindt: juist 'crimineel geneigde personen' worden lid - of mogen lid worden van een outlawmotorclub.



Blokland en zijn onderzoekers zetten de criminele historie van 601 leden van de bekende motorbendes af tegen die van driehonderd willekeurig gekozen Nederlandse motorrijders. Ze analyseerden ook honderd rechterlijke uitspraken, waarvan 55 in strafzaken.



Verschillen

Waar meer dan tachtig procent van alle leden van de motorbendes ooit is veroordeeld, geldt dat voor 32 procent van de 'gewone' motorliefhebbers.

Overigens ziet Blokland wel belangrijke verschillen tussen de onderzochte motorbendes onderling.



"De ene club is echt de andere niet, dus de overheid zou ze niet allemaal over één kam moeten scheren. Men zou moeten differentiëren en de ene club dichter op de huid moeten zitten dan de andere."



De politie verstrekte de onderzoekers de gegevens over de clubs en hun leden zonder daarbij te vermelden om welke club het precies ging. Clubs werden aangeduid als A, B of C et cetera, en niet als Hells Angels, No Surrender of Satudarah. Daardoor kan Blokland niet zeggen welke van de motorbendes de meeste criminele leden heeft.



