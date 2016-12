Meer bijna-botsingen met sportvliegtuigen rond Schiphol

Volgens luchtvaartinspecteur ILT daalt het aantal 'luchtruimschendingen' sinds 2010, maar volgens de Luchtverkeersleiding (LVNL) is daar dit jaar een einde aan gekomen.



"Er zijn nog geen definitieve gegevens," zegt een woordvoerder, "maar we zien in 2016 een toename van het aantal meldingen in heel Nederland." De LVNL grijpt daarom in. "We hebben we contact gezocht met organisaties voor de kleine luchtvaart en voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd."



Ingewikkeld

"Meer meldingen betekent helemaal niet meer schendingen," reageert een woordvoerder van belangenorganisatie Aopa, die de gemotoriseerde kleine luchtvaart vertegenwoordigt.



"Ook doordat wij bij onze leden veel aandacht aan veiligheid besteden, worden incidenten vaker gemeld. Daarnaast spreken de cijfers van de inspectie en de verkeersleiding elkaar tegen."



Volgens de organisatie is het Nederlandse luchtruim veel te ingewikkeld. "Neem maar eens een kijkje op luchtvaartkaarten. In Nederland vlieg je nu eenmaal snel in een gebied voor de burgerluchtvaart."



Wel erkent Aopa dat er voldoende aanleiding is om door te gaan met maatregelen en voorlichting om het aantal luchtruimschendingen terug te dringen.



"We organiseren regelmatig veiligheidsbijeenkomsten, ook met de LVNL en de Inspectie, en er is een gratis app waarin piloten wordt gewaarschuwd voor het vliegen in gebieden met beperkende regels."