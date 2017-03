Meer Amsterdammers stemden op Wilders dan op Asscher

De stembureaus hebben in Amsterdam 907 blanco en 3007 ongeldige stemmen geteld.

Noemenswaardig is ook het aantal Amsterdammers dat zijn of haar stem aan Sylvana Simons van Artikel1 toevertrouwde. Met 10.495 stemmen doet zij weliswaar onder voor Marianne Thieme (19.252), Emile Roemer (17.839) en Tunahan Kuzu (15.315) maar prijkt ze hoger op de lijst dan Sybrand Buma (8.504) en Henk Krol (6.467).



Voor een ander gestemd

44.408 Amsterdammers stemden via een volmachtbewijs voor een ander.



In de verslagen van de bureaus wordt eveneens stilgestaan bij het verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stemmen. Zo zijn er 828 biljetten minder geteld dan dat kiezers het stemhokje hebben opgezocht.



Daar worden verschillende redenen voor gegeven. 54 keer kregen kiezers wel een stembiljet, maar stemden ze toch niet. Ook is er tien keer melding gemaakt van een biljet dat is kwijtgeraakt. Maar voor het gros van het 'kassaverschil', geven de stembureaus geen verklaring.