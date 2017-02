Medezeggenschap UvA akkoord met splitsing HvA en UvA

Beide instanties kondigden in september vorig jaar aan na 13 jaar van samenwerking te willen gaan scheiden. Uit evaluaties was gebleken dat de samenvoeging van de twee besturen niet bracht waarop gehoopt was.



Voor ondersteunende diensten leidde de samenwerking niet tot schaal- en efficiencyvoordelen. Het College van Bestuur (CVB) formuleerde een plan waar de medezeggenschapsraad van de HvA in december al mee instemde. Die van de UvA verwierp het plan toen nog.



Extra toelichting

In het voorstel werden een aantal diensten, zoals ICT, het administratief centrum en de UvA-HvA-bibliotheek in tegenstelling tot het bestuur juist niet gesplitst. Daar wilde de medezeggenschap, waarin de Centrale Studentenraad (CSR) en Centrale Ondernemingsraad (COR) zitten, meer van weten. Vorige maand stuurde het CVB een extra toelichting.



Die bleek tijdens een gezamenlijke vergadering van de medezeggeschap vrijdagmiddag volgdoende om alsnog akkoord te gaan. Het proces is dankzij het fiat van de medezeggenschap nu terug bij het College van Bestuur, dat aanstaande maandag overgaat tot definitieve besluitvorming.



Ook de beide Raden van Toezicht moeten de plannen van de UvA en HvA dan nog goedkeuren, maar de verwachting is dat dat nog dezelfde dag zal gebeuren. Dan wordt ook meer duidelijk over hoe het verdere proces van de splitsing van de twee instellingen zal gaan verlopen.



