Maximumsnelheid A2 blijft 130 kilometer

Der Raad van State heeft woensdag de bezwaren van de gemeenten De Ronde Venen en Stichtse Vecht en enkele bewoners van Maarssen ongegrond verklaard. De minister van Infrastructuur en Milieu mocht de snelheid verhogen.



De gemeenten en bewoners vinden dat de minister een uitgebreid milieuonderzoek had moeten doen voordat zij tot de verhoging van de maximumsnelheid besloot. Verder vinden ze dat de minister meer rekening had moeten houden met de effecten op de natuur, de gezondheid van omwonenden en de verkeersveiligheid.



"Een lagere maximumsnelheid dan 130 km per uur is volgens het landelijke beleid alleen aan de orde wanneer dat uit een oogpunt van milieu of verkeersveiligheid nodig is. De minister heeft die belangen onderkend en afgewogen, nadat zij de benodigde onderzoeken heeft laten verrichten," aldus de Raad van State.



In januari zei minister Schultz van Verkeer dat er op de snelweg komend jaar ook overdag 130 gereden mag gaan worden. Nu is de maximumsnelheid nog 100 kilometer per uur.



De gemeenten reageerden woensdag teleurgesteld op de uitspraak. "De uitspraak is natuurlijk bijzonder teleurstellend voor tienduizenden inwoners van onze gemeenten. Wij vinden: afspraak is afspraak. Onder veel inwoners heerst het gevoel van onrechtvaardigheid", aldus wethouder Pieter de Groene van Stichtse Vecht.



Wethouder David Moolenburgh van gemeente De Ronde Venen toonde zich strijdvaardig. "We zijn inderdaad teleurgesteld, maar geven niet op. De minister kiest voor minimale tijdswinst, wij nog steeds voor een schoner milieu en een gezond en langer leven. Als de snelheid ook overdag verhoogd wordt, zullen we als gemeenten wederom bezwaar maken."



