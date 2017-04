Mars door Amsterdam tegen homogeweld

Leden van JOVD Amsterdam (VVD), JS (PVDA), DWARS (GroenLinks), de JD (D66) en het CDJA (CDA) gaan om 19.00 uur hand in hand vanaf de Dam naar het Homomonument bij de Westermarkt.



Daarmee geven ze gehoor aan de oproep van Barbara Barend. Zij riep na het geweldsincident tegen een homostel in Arnhem op om foto's te plaatsen op sociale media waarop twee mannen of twee vrouwen hand in hand lopen.



Voorzitter van organisator JOVD Amsterdam, Splinter Chabot, laat weten: "Het maakt niet uit of je op mannen, vrouwen of iets daartussen valt; dat mag in Nederland. Niet alleen volgens de wet, maar ook op straat."



"Het is van belang dat we als politieke organisaties bij dit soort zaken één statement uitdragen, namelijk dat dit niet kan; ongeacht welke partij je voorkeur heeft," aldus Chabot.



