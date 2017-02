Marks & Spencer Kalverstraat sluit 31 oktober

In november maakte het concern al bekend te vertrekken uit Nederland.



Een grote verrassing is het niet. Marks & Spencer draait al jaren moeizaam en zette eerder dit jaar de grote voorvechter van internationale aanwezigheid, de Nederlander Marc Bolland, aan de kant.



Het is de tweede keer dat 'Markies' zich aan dezelfde steen stoot. In 2001 trok het bedrijf zich ook al uit Nederland terug, waarbij het in 1992 geopende warenhuis aan de Kalverstraat sneuvelde. In 2013 keerde het merk, onder Bolland, terug. Een succes is het nooit geworden.



De winkel geniet vooral faam vanwege het voedsel-aanbod. Sticky toffee pudding, kidney pies en honey roast ham; wat aan de prijs maar kwalitatief prima. Vooral expats in Den Haag en Amsterdam zijn er dol op.