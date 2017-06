Marechaussee overweegt stiptheidsacties op Schiphol

Deze acties kunnen in de zomermaanden voor reizigers voor vertragingen, overlast of op zijn minst ongemak gaan zorgen. Dat hebben gezamenlijke vakbonden voor de krijgsmacht in een interne nieuwsbrief aangekondigd, zo bevestigt de woordvoerder van Marechausseevereniging Marver.



De vakbonden voor militair- en burgerpersoneel hebben een conflict met het Ministerie van Defensie. Het eindbod voor de nieuwe arbeidsvoorwaarden is volgens de bonden onacceptabel. In het bod is onder andere een verzoek voor een loonsverhoging van 2 procent afgewezen, net als de wens om overgangsmaatregelen voor de verhoging van de AOW-leeftijd.



Inefficiënt

Omdat militairen geen stakingsrecht hebben, behoren stiptheidsacties tot de mogelijke wapens waarmee ze het ministerie tot een nieuw cao-voorstel kunnen dwingen. Bij een stiptheidsactie wordt, binnen de marges van de geldende wetten en regels, bewust zo inefficiënt mogelijk gewerkt om zo vertragingen te veroorzaken. Bijvoorbeeld door de voorschriten zeer letterlijk op te volgen.



Concrete acties zijn nog niet aangekondigd; wanneer de eventuele protestacties worden gevoerd is ook niet vastgelegd. Daarover gaan verschillende defensiebonden de komende dagen in overleg. "De kans dat we tot actie overgaan is groot. We sluiten niks uit, we weten dat er naar dreigementen niet wordt geluisterd," aldus de zegsman van de bond.



Reizigers op Schiphol hadden tijdens de afgelopen voorjaarsvakantie al te kampen met lange wachtrijen. De luchthaven beloofde beterschap, maar de aangekondigde stiptheidsacties kunnen komende zomer roet in het eten gooien.



