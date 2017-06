Magneet Festival houdt op te bestaan

Financiele perikelen zijn voor de organisatie reden de stekker uit het festival te trekken. 'De financiële kant van Magneet heeft eigenlijk in alle 6 edities nooit de mogelijkheid gehad om te kunnen bloeien en gezond te worden,' staat in een verklaring op Facebook. 'Dit gaat gepaard met een 'on going process' van proberen te overleven. Dit is een onmogelijke zaak geworden om de hoge kosten en risico's die zo'n evenement met zich meebrengt rond te kunnen maken.'



Het festival, dat voortkwam uit de fameuze Magneetbar op festival Lowlands vond de afgelopen zes jaar plaats op De Oostpunt langs de A10. De eerste paar jaar een hele maand, later nog één weekend. Bijzonder aan Magneet was het 'crowdsourced festival' principe, waarbij bezoekers zelf het programma samen konden stellen door op de website van Magneet op hun favoriete band, act of project te stemmen. In die hoedanigheid traden artiesten als Nina Hagen, Grandmaster Flash en Typhoon op het festival op.



De organisatie van Magneet noemt het op Facebook 'klote' om te stoppen, 'maar soms is het gewoon op'. 'De herinnering en liefde die erin is gestopt kunnen we nog koesteren door te zien wat ons wel gelukt is, zoals vriendschappen die zijn geboren'



Magneet sluit tot slot een terugkeer niet uit. 'Maar nu even niet.'



