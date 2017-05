Live: Museumplein nu al open

Amsterdam wil minuut stilte voor finale

Voetbalsupporters die in Amsterdam zijn voor de Europa League-finale tussen Ajax en Manchester United, wordt gevraagd een minuut stilte te houden voor de slachtoffers van de aanslag in Manchester. Dat gebeurt vlak voor aanvang van de wedstrijd, op hetzelfde moment dat ook in Stockholm een minuut stilte in acht wordt genomen, meldt de gemeente.



Amsterdam rekent woensdagvond op vele tienduizenden bezoekers. Op het Museumplein worden 100.000 mensen verwacht die de wedstrijd volgen op grote schermen. Maar ook elders in de stad wordt gerekend op vele duizenden Ajaxsupporters.



De wijk rond het Museumplein is afgesloten en met hekken zijn looproutes aangelegd. De drukte wordt daar voortdurend gemonitord. Ook op de uitgaanspleinen (Leidseplein, Rembrandtplein) wordt de bezoekersstroom scherp in de gaten gehouden.



De fans wordt gevraagd rekening met elkaar te houden en zich goed voor te bereiden door alle updates van politie, gemeente en vervoersbedrijven te volgen. Die versturen doorlopend meldingen over waar het druk is en waar nog plek is om de wedstrijd te volgen. Bij extreme drukte kan een NL-Alert worden verstuurd, zoals onlangs ook gebeurde tijdens de huldiging van Feyenoord.