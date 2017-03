Live: Lijsttrekkersdebat in Carré

De overige lijsttrekkers mogen nu ook kort reageren op de stelling over de zorg.



Als eerste Marianne Thieme (PvdD): "Artsen maken mee dat mensen niet naar ziekenhuis willen vanwege geld. Remgeld heet het in Vlaanderen, cynischer kan niet. Voor de stelling dus." De PvdD is voor afschaffen van het eigen risico.



De VVD is tegen de afschaffing. Mark Rutte: Tegen. Ik begrijp dat het heel vervelend is als je moet betalen als je naar de dokter wil. Partijen die voor afschaffen zijn moeten hele verhaal vertellen: of belasting verhogen, of zorg wordt minder.



Jesse Klaver, GroenLinks, is voor het afschaffen van het eigen risico. Hij vindt dat in het welvarende Nederland niet nodig. Bovendien remt het mensen om naar de dokter te gaan.



Henk Krol van 50Plus: Voor. Krol is "oprecht verbaasd" dat PvdA ook voor is. "Had dat in de afgelopen jaren gedaan."