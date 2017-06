Live: Krijgt Amsterdam nu echt een nieuw erfpachtstelsel?

Waar het vandaag over gaat

Amsterdam staat aan de vooravond van een historisch besluit. Als de gemeenteraad vandaag instemt, krijgt de stad na 120 jaar een nieuw erfpachtstelsel, waarbij huizenkopers hun pacht voor eeuwig kunnen afkopen of de canon voor altijd kunnen vastzetten.



Vanavond bespreekt de raad het voorstel van de coalitie van VVD, D66 en SP. De verwachting is dat de meerderheid voor zal stemmen, na een vermoedelijk heftig debat in de middag waarbij oppositie en coalitie lijnrecht tegenover elkaar staan.



Referendum

Het belooft sowieso een hete dag te worden in de Stopera, want de raad zal eerst debatteren over het erfpachtreferendum, dat nog altijd boven de markt hangt. Erpachtvereniging Seba wil het nieuwe stelsel ter discussie stellen in een referendum, en heeft daartoe een kort geding aangespannen dat vanochtend dient.



Aanvankelijk leek dit mogelijk, maar vorige week oordeelde een commissie dat een referendum over erfpacht toch niet is toegestaan.



De oppositie is woedend en zal vandaag pleiten voor uitstel van het besluit over het nieuwe stelsel totdat meer duidelijkheid bestaat over de ingezamelde handtekeningen voor het referendum. Ook voelen oppositiepartijen zich verkeerd geïnformeerd.



Drie debatten?

Het is dus mogelijk dat de raad vandaag drie verhitte debatten zal voeren over erfpacht: over het referendum, over de vraag of het besluit vandaag wel kan genomen kan worden, nu zoveel onduidelijk is over het referendum en dan nog over het erfpachtstelsel zelf.



Als de emoties erg hoog oplopen, is het goed mogelijk dat de raad voor het einde van de avond nog niet aan besluitvorming is toegekomen.



