Liquidatie Nabil Amzieb jaar na dato nog altijd een raadsel

Een dag voordat zijn hoofd op straat werd aangetroffen, was het lichaam van de 23-jarige Nabil 'Lange' Amzieb uit Kattenburg al gevonden, in een uitgebrande auto op de Meijehof in Zuidoost. Voor de vondst van het lichaam en het hoofd van Amzieb was de jonge Amsterdammer een paar dagen vermist.



De liquidatie van Amzieb is een jaar na dato nog altijd niet opgelost. Zo is nog steeds steeds onduidelijk wie de persoon was die in de nacht van 8 op 9 maart voor de deur van shishalounge Fayrouz een plastic tas leegde - zoals te zien is op bewakingsbeelden.



De laatste arrestatie in het onderzoek dateert van mei vorig jaar. Nieuwe arrestaties worden niet spoedig verwacht en de belangrijkste betrokkenen zwijgen.



Morbide signaal

Amzieb had vrienden in het criminele milieu, maar kon pas later zelf ook aan serieuze misdrijven gelinkt worden. Een paar goede vrienden van de servicemonteur in opleiding werden in februari klemgereden in de Knokkestraat. Volgens justitie waren ze onderweg naar een mogelijk dubbele liquidatie.



Wie ze waren is dus nog een raadsel, maar de daders van de liquidatie van Amzieb lijken een morbide signaal af hebben willen geven.



Shishalounge Fayrouz - kort na de vondst van het hoofd van Amzieb gesloten - stond in het milieu bekend als verzamelplaats van lieden met banden met Benaouf A. en Houssine A, hoofdrolspelers in de vete in de Marokkaans-Amsterdamse onderwereld.



