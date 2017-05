Lichte koersstijgingen op Amsterdamse beurs

De effectenbeurs in Amsterdam is positief aan de nieuwe handelsweek begonnen. Net als elders in Europa waren de koersuitslagen evenwel beperkt.t.



Beleggers reageerden wel opgetogen op de aankondiging dat verzekeraar Aegon een deel van zijn Amerikaanse activiteiten van de hand doet.



De AEX-hoofdindex aan het Damrak sloot 0,2 procent hoger op 527,85 punten. De MidKap ging 0,4 procent omhoog naar 792,75 punten. De FTSE in Londen won 0,4 procent, de CAC 40 in Parijs eindigde nagenoeg vlak en de DAX in Frankfurt ging 0,2 procent lager de handel uit.



Aegon steeg 6,5 procent bij de Amsterdamse hoofdfondsen. De verzekeraar maakte bekend bepaalde verzekeringsactiviteiten over te doen aan herverzekeraar Wilton Re. De verkoop is in lijn met de strategische doelstelling om het kapitaal voor activiteiten in afbouw te verminderen. Analisten spraken van een goede deal voor Aegon.



AkzoNobel verdedigde voor de Ondernemingskamer zijn besluit om een aantal overnamevoorstellen van PPG Industries af te wijzen. De activistische aandeelhouder Elliott Advisors wil via het hof in Amsterdam een buitengewone aandeelhoudersvergadering afdwingen waarin de positie van president-commissaris Antony Burgmans te discussie wordt gesteld. Het aandeel won 0,5 procent.



Bij de kleinere fondsen verloor Esperite meer dan 14 procent. Het stamcelbedrijf heeft opnieuw uitstel aangekondigd voor de publicatie van zijn jaarrekening over 2016 en een handelsupdate over de eerste maanden van dit jaar. De Vereniging van Effectenbezitters noemt de gang van zaken bij Esperite ,,zorgelijk".



Chemiebedrijf Clariant kreeg er in Zürich 3,5 procent bij nadat het een fusie had aangekondigd met de Amerikaanse branchegenoot Huntsman. De Zwitsers krijgen een belang van 52 procent in het fusiebedrijf en de Amerikanen de rest. Het nieuwe fusieconcern HuntsmanClariant heeft een waarde van in totaal 20 miljard dollar.



De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent tot 50,67 dollar per vat. Brentolie werd 0,5 procent duurder en kostte 53,89 dollar per vat. De euro was 1,1230 dollar waard, tegen 1,1193 dollar bij het slot van de Europese beurzen op vrijdag.