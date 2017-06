LHBTI-boegbeelden luiden noodklok bij gemeenteraad

Daarvoor pleitten markante Amsterdammers als Mayday, Lola Benzina en nachtburgemeester Mirik Milan donderdagmiddag.



De verhalen van drags als Lola Benzina staan lijnrecht tegenover het beeld van Amsterdam als gay capital van de wereld. "Ik moet 's nachts goed nadenken over welke taxi ik neem, of waar ik fiets. Er moet genoeg licht zijn, en het liefst een beetje druk, zodat mensen me horen als ik schreeuw", aldus Benzina.



Ook Mayday, al sinds 1989 actief is in het nachtleven, ziet de situatie op straat verslechteren. "In een jurk van het Rembrandtplein naar het Leidse lopen moet je gewoon niet meer doen tegenwoordig. Daarnaast word ik zeker eens per twee weken uitgescholden", legde zij de gemeenteraad uit.