Lerarentekort zorgt nu al voor grote problemen

Soms moeten de kinderen zelfs naar huis worden gestuurd als er geen vervanging is

'Er is geen vervanger te vinden. Als we een vacature uitzetten komen er niet of nauwelijks solliticaties,' aldus een respondent.



De kinderen zijn de dupe. 'Kinderen van leraren die ziek zijn worden verdeeld over andere klassen. Ik heb dit jaar al meer dan zestig keer een klas moeten verdelen,' laat een andere leraar weten. 'Soms moeten de kinderen zelfs naar huis worden gestuurd als er geen vervanging is.'



Geen leuke activiteiten

Nog een respondent meldt klassen van 35 leerlingen, waardoor de aandacht voor kinderen met een achterstand (passend onderwijs) 'een utopie' is.



Onder de invallers die nog wel reageren is het verloop hoog, waardoor vaak andere gezichten voor de klas staan. Een leraar ziet regelmatig onbevoegden voor de groep op zijn school staan omdat er geen gekwalificeerd personeel is.



Voor leuke activiteiten is geen ruimte meer. 'Alle extra's in het curriculum worden stop gezet. Ik denk dan aan verkeersexamen, de Olympische Dag, het schoolkamp, remedial teaching en dergelijke,' antwoordt een leraar.



Gezeik van ouders

Niet alleen de kinderen merken de gevolgen, ook de ouders en daardoor de docenten hebben last. 'Er ontstaat meer stress door grotere klassen, een daling van de onderwijskwaliteit en daardoor meer gezeik van ouders,' ventileert een leraar zijn frustratie. Een ander: 'we krijgen extra druk van ouders die zich zorgen maken over de continuïteit.'



Ook wordt gevreesd voor de groei van het ziekteverzuim onder het bestaande lerarenkorps door de toegenomen werkdruk, waardoor het lerarentekort zichzelf verergert. 'Er ontstaat extra werkdruk door de taken van de zieke leerkrachten die moeten worden overgenomen. Dit kan leiden tot meer en langdurige uitval van leerkrachten.' Een ander verzucht: 'het wordt zwaarder en zwaarder.'



Het lerarentekort staat al langer op de agenda van de gemeente. Zo wil wethouder Simone Kukenheim het aantrekkelijker maken voor zij-instromers om leraar te worden, inclusief een tegemoetkoming om het verschil in salaris met andere sectoren te compenseren.



Voorrangsregeling

Ook onderzoekt de stad wat er te doen is om betaalbare huisvesting voor docenten te bevorderen. Mogelijk kan dit door de terugkeer van de voorrangsregeling voor onderwijspersoneel bij huurwoningen. Dit werd in 2012 afgeschaft.