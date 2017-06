Leraren basisscholen staken een uur op 27 juni

Roovers, leraar op de Leonardo da Vincischool in Oud-West, was dinsdag te gast in het televisieprogramma Jinek om te praten over de problemen in het basisonderwijs. "Op 27 juni gaan we een uur later open," zei Roovers. "Dat is nog nooit eerder gebeurd. Juist omdat we de kinderen niet willen treffen."



De groep is een petitie begonnen op de website PO Front, de boze docenten willen op 27 juni honderdduizenden handtekeningen aan premier Rutte aanbieden. De docenten willen een lagere werkdruk en een eerlijk salaris voor het primair onderwijs.



Lerarentekort

In een eerder interview in Het Parool stipte Roovers aan dat het lerarentekort nog steeds hard groeit. Uiteindelijk gaat dit volgens hem uiteindelijk ten koste van de kwaliteit van het onderwijs. "Het lerarentekort wordt groter, minder studenten melden zich op de pabo, uiteindelijk gaat de kwaliteit van het onderwijs omlaag. En dan zijn de maatschappelijke kosten enorm."



Presentatrice Sophie Hillebrand heeft zich opgeworpen als ambassadrice van de protestdocenten. Of er veel scholen meedoen, is nog niet duidelijk.



Dinsdag werd bekend dat D66 de voorrangsregel voor leraren op de woningmarkt terug wil, om het lerarentekort in de stad terug te dringen.