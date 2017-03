Lelystad lonkt naar Amsterdamse gezinnen

De stad is een actie gestart om jonge Amsterdamse gezinnen over te halen naar Lelystad te verhuizen.



"We hebben heel veel ruimte en betaalbare, wat grotere woningen," zegt wethouder Jop Fackeldey tegen Omroep Flevoland. "Dat aanbod past goed bij die doelgroep, want in Amsterdam is heel weinig ruimte."



Met zijn plan speelt de wethouder in op de trend dat veel jonge gezinnen de grote stad verruilen voor een woning in een kleinere gemeente. Amsterdammers vertrekken nu echter vooral naar de regio en komen dan uit in Amstelveen, Badhoevedorp, Muiden, Ouderkerk aan de Amstel of Zaandam.



Beeldvorming

Wethouder Fackeldey zegt tegen Omroep Flevoland dat Lelystad moet vechten tegen de beeldvorming die bestaat van de stad. "Maar als je hier eenmaal bent, dan verkoopt de stad zichzelf."



Lelystad heeft 150.000 euro vrijgemaakt om Amsterdammers naar de stad te lokken. Met het geld krijgt de website een update, daarnaast wordt huidige inwoners gevraagd mensen kennis te laten maken met Lelystad. Ze kunnen dan aanspraak maken op een zogenoemd gastvrijheidsbudget.



De komende jaren wil Lelystad groeien met enkele duizenden inwoners. Naast mensen uit de regio Amsterdam hoopt de stad ook nieuwe bewoners vanuit het oosten van het land te trekken.



