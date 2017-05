Leidde een verstoorde liquidatiepoging tot een zwaar verkeersongeluk?

In de gestolen auto van M. worden plastic flessen gevuld met benzine en aanstekers gevonden

Het vermoeden van duistere zaken wordt nog sterker bij justitie omdat is gezien hoe twee mannen plaatsnemen in de eerste BMW, kort nadat die door M. in Diemen was neergezet. Toen de politie de twee mannen wilde aanhouden, slaagde een van hen erin weg te komen. Hij gooide een rugzak weg waarin de politie een geladen automatisch wapen aantrof.



Zomaar ingestapt

De andere inzittende blijkt Top 600-lid Barry M. (28). In de auto liggen plastic flessen met benzine en dezelfde aanstekers te liggen als in de auto waarin Arthur M. was gepakt. Barry M., eerder veroordeeld voor een woningoverval, zegt op het verkeerde moment op de verkeerde plaats te zijn geweest.



Hij zou zomaar zijn ingestapt, om toen pas te constateren dat er een automatisch wapen in de auto lag. Zo zou ook zijn dna op het wapen terecht zijn gekomen. Opmerkelijk is dat bij Arthur M. een sleutel werd gevonden die toegang gaf tot het bedrijventerrein waar de politie een week na de achtervolging een loods binnenviel met acht gestolen auto's. Volgens de politie werden die wagens mogelijk voor andere criminele activiteiten gebruikt.



In de loods lagen ook de originele papieren van de BMW's waarin beide mannen werden gepakt. De zaak wordt later inhoudelijk behandeld, maar justitie vervolgt beide mannen niet voor het voorbereiden van een ernstig misdrijf zoals een liquidatie. Arthur M. zit sinds het ongeluk in een rolstoel.



Hij is eerder met serieuze criminaliteit in verband gebracht: hij was kort verdachte in het geruchtmakende onderzoek genaamd 26Koper, waarin justitie een zwaarbewapende bende verdacht van het voorbereiden van meerdere liquidaties. M. werd niet vervolgd vanwege gebrek aan bewijs. In die zaak werd hij in 2015 opgepakt na een wilde rit in een gestolen auto, ook op de vlucht voor de politie. Toen was M. overigens bijrijder.