Leerlingen islamitische school verlaten zaal bij dansoptreden

Muziek is niet verboden in de islam, maar meestal doen ­jongens en meisjes dit gescheiden Jamila Zemouri

Samira Bouchibti

VVD-raadslid, geeft op scholen gastlessen over identiteit



"Dit is niet normaal en ­vergroot de segregatie. Deze school sluit zich af. Zo ontstaat een enclave in de samenleving. We moeten normen stellen. Ik ga hierover vragen stellen aan het college. De gemeente moet in gesprek met deze scholen."



Simone Kukenheim

Wethouder Onderwijs (D66)



"Ik vind dit jammer, want zang en dans dragen bij aan de ontwikkeling van kinderen. Het is een gemiste kans dat deze scholieren niet mogen kijken. Maar ik vind het wel goed dat As-Siddieq meedoet aan Discussiëren kun je leren, want leerlingen komen zo met elkaar in aanraking."



"Het is aan de Inspectie om te onderzoeken of deze school voldoende aandacht geeft aan burgerschap. De gemeente gaat het gesprek aan met alle scholen in de stad. En dan vragen wij ook door."



Jamila Zemouri

Woordvoerder Stichting ­Islamitische Scholen ­Amsterdam, de drie vestigingen van As-Siddieq vallen hier ook onder



"Van segregatie is geen sprake. As-Siddieq heeft juist gekozen om deel te nemen aan dit debat. Zoals we ook naar musea gaan en meedoen aan het project Oorlog in mijn buurt, omdat we deel uitmaken van de multiculturele samenleving. Maar we doen dit met behoud van onze identiteit."



"We doen veel aan burgerschapsonderwijs. Muziek is niet verboden in de islam, maar meestal doen ­jongens en meisjes dit gescheiden. Wij bereiden onze leerlingen voor om deel uit te maken van de samenleving en het is de keuze van het kind wat het wel en niet doet."