Leegloop stad na Ajax-finale verloopt rustig

Rond 11.00 uur waren de pleinen al grotendeels leeggelopen en was de aftocht richting de stations ingezet. Er waren afzettingen opgeworpen om de mensenstroom in goede banen te leiden, zo vertelt een politiewoordvoerder. "De sfeer is gemoedelijk. Mensen zijn weliswaar teleurgesteld, maar wel rustig." Het Museumplein was, een groep schoonmakers die de troep kwamen opruimen uitgezonderd, rond 11.00 uur grotendeels verlaten.



Centraal

Dat gold niet voor het Centraal Station, waar het het drukst was van de Amsterdamse stations. "We zagen al zo'n 10 minuten voor het einde van de wedstrijd dat mensen terug naar het station gingen," meldt een woordvoerder van de NS. "Maar rond 11 uur zagen we een piek. Op Centraal is het erg druk, maar de sfeer is goed," aldus de voorlichter. "Mensen zijn geduldig en begrijpen best dat ze even moeten wachten."



NS zette naast extra materiaal en personeel zogenaamde crowdcontrollers in, die ervoor moeten zorgen dat de mensenmassa zich geleidelijk over de stations verspreid: niet iedereen kan gelijk het perron betreden. "Gelukkig hebben mensen geluisterd naar ons advies om niet de laatste trein af te wachten," aldus de NS-woordvoerder.



Rustig

Over het algemeen verliep de avond erg rustig in de stad: de politie meldde even na elven 16 aanhoudingen in verband met kleine overtredingen. "Niets anders dan een normale uitgaansavond," aldus de politie.