Laurens Ivens opnieuw lijsttrekker SP Amsterdam

Ivens is de enige kandidaat-lijsttrekker, SP-leden beslissen in juli.



Ivens is nu wethouder Wonen en wil na de verkiezingen terugkeren in het college, met Arjan Vliegenthart, de andere wethouder van zijn partij.



"Onze ambitie is de grootste partij van Amsterdam te worden en we gaan voor nog eens vier jaar in het college, maar dan met drie in plaats van twee wethouders."



Ivens is een oudgediende in de Amsterdamse politiek. Hij kwam in 2006 in de raad en leidde zijn fractie van 2010 tot 2014. Na de vorige verkiezingen kreeg SP een plek in het college, met VVD en D66 en voor het eerst zonder PvdA. Ivens is sindsdien wethouder Bouwen en Wonen, Wijkaanpak, Dierenwelzijn en stadsdeel Noord.



