Laatste Sensation stijf uitverkocht

Binnen enkele uren na de openstelling van de kaartverkoop van Sensation The Final, waren alle beschikbare kaarten verkocht. Dat maakte ID&T maandagavond bekend. Onder het motto 'It is time to say goodbye' neemt ID&T na achttien jaar afscheid van Sensation in Nederland. Sensation blijft als concept wel bestaan in het buitenland.



"In het buitenland is de belangstelling nog enorm," zei Eric Keijer, directeur van Sensation tegen Het Parool. "Heel veel landen willen Sensation hebben. Daar gaan we mee door dus. Maar Nederland, dat altijd voorop loopt in de dance, is toe aan iets nieuws."



Surprise act

Een rol speelt volgens Duncan Stutterheim, de oprichter en oud-eigenaar van ID&T, wel dat Sensation de echt grote dj's niet meer kon betalen. Vorig jaar was Sensation in de Arena niet uitverkocht.



Het afscheid in de Amsterdam ArenA wordt groots gevierd met Mr. White, Sunnery James & Ryan Marciano, Fedde Le Grand, Hardwell en Axwell & Ingrosso in de line-up. Sensation houdt nog één dj achter de hand als surprise act. Nederlandse dj's vullen het podium tijdens het laatste uur van de laatste Nederlandse Sensation.



Lees ook: Sensation moet wijken: 'We zijn toe aan iets nieuws' [+]