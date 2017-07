Kwart van de huizen gekocht zonder hypotheek

Dat meldt het kadaster op basis van eigen onderzoek naar de hypotheekloze koper.



In studentensteden als Delft, Groningen en Maastricht lag het percentage zelfs rond de 30 procent. In Utrecht was één op de vijf aankopen hypotheekloos. Ook in Zandvoort, Noordwijk en het Noord-Hollandse Bergen zijn er veel woningen gekocht zonder hypotheek.



De oude koper

Het totaal aantal hypotheekloze aankopen lag vorig jaar in Nederland op 17 procent, zo werd in mei al bekendgemaakt door het kadaster. Dat komt neer 8,6 miljard euro aan woningen.



Dat was een lichte daling ten opzichte van 2013, toen 19 procent van de woningen in ons land zonder hypotheek werd gekocht. Het kadaster heeft de cijfers nu uitgesplitst.