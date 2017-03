Kunstwerk Van der Laan op Wibautstraat per ongeluk verwijderd

In samenspraak met vervoersbedrijf GVB, beheerder van het metrostation, werd besloten dat de afbeelding mocht blijven hangen.



'Teleurstelling'

Maar donderdag of vrijdag is de 'Damsko Strijder' van Kamp Seedorf per ongeluk toch verwijderd. Volgens GVB is dit gebeurd door een medewerker van het schoonmaakbedrijf die niet op de hoogte was van de uitzondering. "Hij was op vakantie geweest en dus niet geïnformeerd."



GVB baalt ervan, net als de makers van het immer anonieme Kamp Seedorf. "We hebben er echt alleen maar goede reacties op gekregen. Ook van de burgemeester zelf. Dit is wel echt een teleurstelling."



Volgens een woordvoerder van het GVB is het straatkunstenaarscollectief welkom om de afbeelding opnieuw aan te brengen. Kamp Seedorf: "We willen het nog wel een keer aanbrengen, maar dan permanent. Anders kan het namelijk altijd weggehaald worden." Daar zitten volgens hen wel kosten aan verbonden.