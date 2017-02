Kunstwerk Sexmuseum: zonnewering of verboden reclame?

Wie over het Damrak loopt, zal het misschien niet eens opvallen: het schilderij achter de ramen van het Sexmuseum. Het is dan wel levensgroot en tamelijk prikkelend, maar op het Damrak hangt zo veel aan gevels dat de zintuigen er welhaast moe van raken.



Toch is het schilderij de gemeente een doorn in het oog. Het zou reclame zijn voor het Sexmuseum en dat is verboden. Volgens de regels moet reclame ondergeschikt zijn aan een pand, om zo het stadsgezicht te beschermen.



Straatstijl

Volgens het Sexmuseum hangt het schilderij er niet alleen voor de sier en al helemaal niet om reclame te maken. Het moet kwetsbare kunstwerken in het museum beschermen tegen zonlicht. "Het zijn eigenlijk verfraaide gordijnen," zegt Sascha Stavenuiter, advocaat van het Sexmuseum, donderdag in de rechtbank.



Volgens Stavenuiter sluit het schilderij aan bij de straatstijl van het Damrak. "De stijl komt terug in andere gebouwen, zoals de Primark en de Beurs van Berlage," zegt Stavenuiter.



Commercieel bedrijf

Volgens de gemeente is het volledig en permanent 'dichtzetten' van de ramen niet toegestaan omdat het de uitstraling van het monument zou veranderen. Volgens Stavenuiter zou dat alleen om de buitenkant van het monument gaan, niet om de manier waarop ramen worden afgedekt.



En dan zijn er nog de banieren aan beide kanten van de gevel. Mag ook niet, zegt de gemeente. Het is, net als het schilderij, 'ontoelaatbare reclame'. Voor musea geldt een uitzondering op de regels voor banieren, maar omdat het Sexmuseum ook een commercieel bedrijf is, kan het zich daar niet op beroepen, vindt de gemeente.



Volgens Stavenuiter is het Sexmuseum dan wel een commercieel bedrijf, maar voldoet het ook aan de internationale definitie van een museum. De rechtbank doet eind maart uitspraak.