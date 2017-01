Kunstwerk De Kus in Zuidoost verwijderd

Het 23-meter hoge metalen kunstwerk van twee kussende mensen stond er al sinds 1982, maar moet wijken voor de bouw van het nieuwe ING-gebouw. Het nieuwe kantoor moet over drie jaar af zijn.



In december maakte de ING bekend dat het kunstwerk van zijn plaats moet wijken. De kunstenaar, Jeroen Henneman, heeft samen met het stadsdeel naar een alternatieve lokatie gezocht, maar zonder succes. Het vinden van een nieuwe lokatie voor een kunstwerk van deze omvang bleek niet haalbaar binnen een maand.



Er is besloten het kunstwerk te demonteren en tijdelijk in een opslag te plaatsen. Wanneer het kunstwerk weer in de openbare ruimte te bezichten is, is onbekend.