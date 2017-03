Kunstraad positief over fusie Stadsschouwburg en TGA

Opvallend is dat de Kunstraad adviseert een tweekoppige directie aan te stellen

Het is niet de eerste keer dat wordt gesproken over een fusie tussen de schouwburg en het huisgezelschap. Al sinds de jaren tachtig ligt het onderwerp op tafel.



Gebruikelijk

Mogelijk komt het er dit keer werkelijk van, omdat het in de cultuursector momenteel gebruikelijk is om te fuseren. Recentelijk deden theaters in Den Haag en Rotterdam het ook, alsmede de Nationale Opera en Ballet.



Een advies van de Kunstraad is niet bindend, maar weegt zwaar. De kunstraad adviseert overigens ook de subsidiestromen voor schouwburg en TGA apart te houden.



