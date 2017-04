Kuikens in lobby L'Europe baren Wakker Dier zorgen

Op een foto is te zien hoe zo'n twintig kuikens onder een warmtelamp zitten en liggen. De woordvoerder van Wakker Dier laat weten dat de organisatie zelf geen poolshoogte heeft genomen, maar de foto via via toegestuurd kreeg. "De beestjes lijken erg gestrest. We hebben ook berichten gekregen over dat er al kuikentjes zijn overleden."



Excuses

Nadat de dierenbeschermingsorganisatie zondagavond het vijfsterrenhotel aan de Amstel op twitter om uitleg vroeg - de foto is ter illustratie aan de tweet toegevoegd - reageert L'Europe een paar uur later. In een officiele verklaring is te lezen hoe het hotel excuses maakt aan 'diegene die zich zorgen hebben gemaakt over de conditie van de kuikens in onze lobby'.