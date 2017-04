Kritiek op herinrichting Badhoevedorp na sloop oude A9

Feestelijk was het, dat vooral. Een bus vol Badhoevedorpers, een koord met blikjes aan de achterbumper vastgemaakt, was vrijdagavond het laatste officiële motorverkeer dat van de oude A9 gebruikmaakte. Na miljoenen auto's is het met ingang van vandaag afgelopen met de rijksweg die - door de hoge geluidsschermen - niet alleen claustrofobische gevoelens opriep bij veel automobilisten, maar ook een heel dorp in tweeën sneed.



Een kilometer zuidelijker loopt ie nu: de A9 draait met een fijne zwaai om Badhoevedorp heen in plaats van er dwars doorheen. En dat biedt kansen voor de mozaïekkern die het dorp nu is: Badhoevedorp kan weer één worden, ongedeeld en onverveerd. Weg wegjekkeren, talud afgraven en de toekomst kan beginnen.



Ingedikt dorp

Zou je zeggen. Want Badhoevedorp dreigt in verregaande mate een ingedikt dorp te worden, zo lijkt het. De ruimte die vrijkomt als de weg 'geamoveerd' is, is deels ten prooi gevallen aan veropbrengsting: om het verplaatsen van de A9 terug te verdienen zullen huizen en kantoren verrijzen op plaatsen die nu groener dan groen zijn.



En dat stemt, naast de blijdschap over de verplaatsing van de snelweg, zeker ook zorgelijk, zeggen ze onder meer bij de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp. Het Wandelbos bijvoorbeeld. Nu is dat nog een echt bos, aldus Anne Marie Kamevaar. "Daar wordt nu flink gesnoeid en gerooid. Er is inmiddels al veel groen gekapt. Wat wij terugkrijgen is een plek vol huizen en een park."