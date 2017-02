Koud met af en toe wat zon

Vooral in het oosten is er af en toe een zonnetje.



De temperatuur loopt op naar zo'n 3 graden. Automobilisten moeten voorzichtig zijn.



Zondag is het veelal droog en schijnt soms de zon. De oostenwind is nog wat matig, waardoor het koud blijft aanvoelen, ondanks de middagtemperatuur van 3 graden.



Na het weekend loopt het kwik flink op naar mogelijk dubbele cijfers later in de week. In de nachten blijft het soms licht tot matig vriezen.