Koning Willem-Alexander vloog jaren KLM-passagiers

Hij vloog 21 jaar lang twee keer per maand op verschillende vluchten, zonder dat de passagiers dat wisten, zo vertelt hij in een interview in de Telegraaf. Willem-Alexander was co-piloot in een vast team van cabinepersoneel, waaronder gezagsvoerder Maarten Putman.



De koning zegt dat hij wanneer hij in uniform met pet over Schiphol liep hij zelden herkend werd. Soms herkennen passagiers zijn stem bij het omroepen tijdens de vlucht, maar zijn naam hoeft hij dan niet te zeggen. "Het voordeel is dat ik altijd kan zeggen dat ik namens captain en bemanning de passagiers van harte welkom heet."



Het contact met de passagiers is sinds 11 september volgens de koning zo goed als verdwenen. Daarvoor stond de deur van de cockpit vaak gewoon open. "En kwamen er regelmatig mensen een kijkje nemen. En dan vonden mensen het leuk of verbazingwekkend dat ik daar zat. Na 11 september is de cockpitdeur dicht en is er veel minder contact tussen de cabine en de cockpit."



Hobby

De koning maakte dinsdag zijn laatste vlucht achter het stuur van de Cityhopper. Nog voor de zomer laat hij zich omscholen zodat hij straks in een Boeing 737 kan vliegen.



Het nieuwe regeringstoestel heeft daarin geen rol gespeeld, benadrukt Willem-Alexander. "Het leek me leuk om ook eens op andere bestemmingen te vliegen, met meer passagiers en langere afstanden. Dat was voor mij echt de drijfveer voor de omscholing naar de 737."



Vliegen is voor Willem-Alexander naar eigen zeggen vooral ontspanning. "Voor mij is het belangrijkst dat ik een hobby heb waar ik me volledig op moet concentreren", aldus de koning. "Je hebt een vliegtuig, passagiers en een bemanning. Daar draag je verantwoordelijkheid voor. Je kan je problemen van de grond niet meenemen naar boven. Je kan je even volledig los schakelen en ergens anders op concentreren. Dat is voor mij de grootste ontspanning van het vliegen."